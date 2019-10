Bruxelles, eurodeputato irlandese in aula con la maglia del Torino

VIRALE

Di sicuro non è passato inosservato. Il deputato irlandese Mick Wallace ha abbandonato giacca e cravatta e si è presentato in plenaria con un abbigliamento decisamente particolare. Con indosso jeans e maglia del Torino, il parlamentare ha tenuto il suo discorso a Bruxelles. E le sue foto sono diventate subito virali.

La passione di Wallace per la squadra granata non è nuova. Già nel 2013, al Parlamento di Dublino, aveva indossato la maglia del club di Cairo. Il motivo, oltre al fatto di essere un gran tifoso, sarebbe, come riporta Toronews, una dichiarazione contro la guerra, un gesto a favore del sostegno della classe lavoratrice, per testimoniare la credenza che vuole il Toro squadra ‘operaia’.