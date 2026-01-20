Torino, Zapata si allena al Filadelfia dopo i problemi familiari

Il Torino è in campo per preparare la trasferta di sabato pomeriggio a Como e agli ordini del tecnico Marco Baroni c'è regolarmente Duvan Zapata. L'attaccante colombiano è a disposizione dopo il forfait di domenica all'ultimo minuto, quando aveva lasciato il ritiro della squadra a causa di problemi familiari saltando la sfida contro la Roma. Zapata si sta allenando insieme al resto dei compagni, anche se intorno a lui continuano le voci di mercato: si parla di un interessamento di Pisa e Genoa in Italia, mentre all'estero è stato accostato ai turchi del Besiktas.