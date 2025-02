"Oggi era una battaglia contro una squadra fortissima, campione d’Europa, che gioca in modo difficile, uomo contro uomo, a tutto campo. Avremmo dovuto fare di più in attacco, abbiamo fatto benissimo in difesa, ma loro sono molto forti. Un punto va bene". Così Nikola Vlasic dopo il pareggio del Torino a Bergamo contro l'Atalanta. "Possiamo fare di più, perché abbiamo qualità".