Simonelli: "Serie A negli Usa? San Siro chiuso un mese per Milano-Cortina: occasione per mandarci Inter e Milan"

E proprio rossoneri e nerazzurri offrivano un'opportunità a Simonelli per realizzare uno dei progetti messi in agenda dal nuovo presidente di Lega: portare la Serie A negli Stati Uniti: "Ci sono dei passaggi formali da superare, come chiedere l'autorizzazione alla Uefa, ma ci piacerebbe farlo. Poi abbiamo un'occasione da sfruttare: San Siro per un mese sarà chiuso perché dovrà essere preparato per l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dal 10 gennaio all8 febbraio l'impianto non sarà disponibile per le partite di Inter e Milan. Potrebbe essere l'occasione per far giocare all'estero Inter e Milan".