Zvonimir Boban ha parlato a Hello Milan (canale YouTube di Andrea Longono) su quello che differenzia in questo momento il club nerazzurro e rossonero: “Oggi c’è tanta differenza in società tra Inter e Milan: sul piano tecnico i club non sono lontani, la distanza è su come creare una squadra competitiva. Al Milan servono 3-4 innesti giusti che diano equilibrio al gioco che non c’è da tutto l’anno…”.