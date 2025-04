Torino, Vanoli: "Non possiamo concedere due gol uguali"

"Queste partite ti fanno crescere perché il Napoli è una grandissima squadra. Ma se vogliamo fare un passo nella nostra crescita non possiamo concedere due gol uguali nella nostra area. Così il tecnico del Torino Paolo Vanoli a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli. "Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, però se le butti via con due episodi in fotocopia è inutile stare qui a parlare. Sapevamo della bravura di McTominay negli inserimenti però non siamo stati bravi a marcarlo. Nella prossima gara dobbiamo vincere a tutti i costi".