Torino, Baroni: "Vittoria sulla Roma? Possiamo ripeterci. Zapata non sarà mai un problema"

Da valutare il recupero di Simeone e Ismajli: "Sono fiducioso per entrambi, forse più per Ismajli che per Simeone. Ieri hanno avuto ottime sensazioni, oggi faranno un test". Zapata potrebbe invece partire dalla panchina: "Non sarà mai un problema per il Toro. Ha sempre avuto comportamenti e atteggiamenti di altissimo livello, io devo fare delle scelte: lo ritengo un giocatore che può dare un contributo partendo o subentrando".