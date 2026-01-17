Torino, Baroni: "Vittoria sulla Roma? Possiamo ripeterci. Zapata non sarà mai un problema"

Marco Baroni (Torino) © IPA
Il Torino ritrova la Roma in Serie A pochi giorni dopo averla eliminata dalla Coppa Italia. Una chance, stavolta in casa, per la squadra di Marco Baroni di proseguire sulle sensazioni positive dell'Olimpico: "Credo che possiamo ripetere la prova di martedì. Quella deve essere la nostra identità, anche se ci vuole tempo per ricostruire. Noi siamo qui per cercare continuità e solidità di prestazioni".
Da valutare il recupero di Simeone e Ismajli: "Sono fiducioso per entrambi, forse più per Ismajli che per Simeone. Ieri hanno avuto ottime sensazioni, oggi faranno un test". Zapata potrebbe invece partire dalla panchina: "Non sarà mai un problema per il Toro. Ha sempre avuto comportamenti e atteggiamenti di altissimo livello, io devo fare delle scelte: lo ritengo un giocatore che può dare un contributo partendo o subentrando".
Chiara invece la scelta del portiere, ribadita anche in Coppa Italia: "Dissi che molto probabilmente avrebbe giocato Israel, poi ho fatto valutazioni. Ho parlato con lui, ho preso la decisione di far giocare Paleari: è il titolare, non vedevo le condizioni per cambiare".
Grande elogio invece all'allenatore della Roma, Gasperini: "Fra i migliori in Italia e nei primi 10 in Europa, sarà una partita durissima". E sulla Roma che potrebbe lanciare subito il nuovo acquisto Malen come titolare: "I nuovi innesti daranno il loro contributo, è una squadra solida e fisica".