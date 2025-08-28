Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Torino, Ngonge: "Sogno un gol nel derby"

28 Ago 2025 - 14:50
Se chiudo gli occhi, immagino un gol in Toro-Juve: le mie prime sensazioni in granata sono molto positive". Così il nuovo attaccante del Torino, Cyril Ngonge, si è presentato ai canali ufficiali del club. "Baroni è stato molto importante per me, ha saputo valorizzarmi - ha aggiunto il belga classe 2000 prelevato dal Napoli - e la mia scelta di venire al Toro è stata anche grazie a lui: mi chiede personalità e carattere, oltre all'esperienza che ho accumulato al Napoli con la vittoria dello scudetto". Poi qualche considerazione sulla piazza granata: "In giro in centro si vede che ci sono tanti tifosi del Toro e poi la prima allo stadio è stata bella e ora aspettiamo tanta gente per la sfida di domenica contro la Fiorentina".

Matic: primo giorno da giocatore del Sassuolo

La Cremonese su Vardy, Nicola: "La sua carriera parla da sola"

Sassuolo, Grosso: "Cremonese test importante, dobbiamo sintonizzarci sulla Serie A"

Allegri: "Mai sentito Rabiot e mai chiesto esplicitamente Vlahovic"

Cutrone sbarca a Parma

Milan, domani a Lecce

Milan a Lecce per il riscatto

Camarda ritrova il Milan

Camarda ritrova il Milan

Moratti ricoverato

Preoccupazione per le condizioni di Moratti

La Juventus di Tudor

Juve, c'è già la mano di Tudor

Il Maradona aspetta Kdb

De Bruyne pronto al debutto al Maradona

La testa di Baschirotto

Baschirotto, il re dei colpi di testa

Oggi Fiorentina-Polyssia

Oggi Fiorentina-Polyssia

Il sorteggio Champions

Il sorteggio Champions

Coppa di Germania: il Bayern rischia grosso poi ci pensa Kane

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

Fiorentina-Polyssia, Pioli: "Farò turnover, spazio a Dzeko dall'inizio"

Milan, Giménez non ride più: la parabola del “Bebote”

Inter-Torino 5-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:50
Torino, Ngonge: "Sogno un gol nel derby"
13:05
Platini e Blatter definitivamente assolti in Svizzera
12:17
Juve, prosegue la partnership con Balocco: c'è il nuovo accordo
11:05
La Juve ci 'ricasca': auguri social a Thiago Motta dopo quelli a Conte
10:56
Caos United, Amorim: "Chiedo scusa ai tifosi"