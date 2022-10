Torino, Juric: "Gol di Messias? Rabbia passata, forse ho sbagliato a valutare"

© Getty Images

Il suo Torino ha battuto il Milan con merito ma Ivan Juric ha dovuto guardare gli ultimi venti minuti di partita lontano dalla sua panchina: la rabbia per il gol concesso a Messias nonostante la spinta su Buongiorno gli è costato infatti un cartellino rosso. Evidenti e plateali le proteste (“vergognatevi tutti, pezzi di m***a”) contro la decisione di Abisso che ha giudicato regolare il contatto senza poi essere richiamato al Var per un ulteriore controllo: "La rabbia adesso è passata - ha dichiarato il tecnico granata nel post partita a Dazn - peccato per quei momenti ma ora sono contento. Certo, potevamo gestire meglio quella situazione: dal campo mi sembrava un errore evidente dell'arbitro, rivedendola adesso dico che forse ho sbagliato io a reagire a quel modo o per lo meno ho qualche dubbio in più sul contatto". Detto questo, dopo la vittoria contro l'Udinese che hanno dato fiducia e forza, sono arrivati altri tre punti pesantissimi: "Le delusioni delle partite precedenti evidentemente è servita per crescere. Ci saranno ancora partite in cui magari non faremo bene ma queste serate sono importanti".