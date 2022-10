Serie A, Torino-Milan 2-1: seconda sconfitta in campionato per Pioli, Napoli in fuga

TORINO-MILAN 2-1

Decidono i gol di Djidji e Miranchuk nel primo tempo, la reazione rossonera si ferma alla rete di Messias

Torino-Milan, le immagini del match





































Il Milan cade 2-1 all'Olimpico contro il Torino nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A e incappa nella seconda sconfitta stagionale in campionato. Serata da dimenticare per i rossoneri, condannati già nel primo tempo dalle reti di Djidji (35') e Miranchuk (37'). La reazione nella ripresa porta al gol di Messias (67'), ma il risultato non cambia e gli uomini di Pioli scivolano a -6 dalla vetta. Secondo successo consecutivo invece per i granata di Juric, che salgono a quota 17 in classifica.

LA PARTITA

Una frenata tanto brusca quanto inattesa. Dopo quattro vittorie di fila il Milan cade a Torino e vede allontanarsi il primo posto, consentendo al Napoli la prima vera fuga della stagione. I rossoneri sono a tratti quasi irriconoscibili per la scarsa concentrazione, la quantità di palloni buttati e la poca lucidità delle trame di gioco offensivo. Una serata storta sotto tutti i punti di vista, che però non deve far perdere fiducia in vista del cruciale appuntamento Champions di mercoledì contro il Salisburgo. Dall'altro lato un Toro combattivo come sempre, ma questa volta anche concreto ed efficace. Juric esce con 6 punti dalle sfide con Udinese e Milan e si gode l'ottimo momento dei suoi.

Il Milan parte col piede giusto e si costruisce due grandissime chance nei primi 5': entrambe nascono dal piede di Brahim Diaz, ma vengono vanificate da due tiri sbilenchi di Leao da posizioni a dir poco invitanti. Dopo il doppio spavento iniziale il Toro prova a farsi vedere in avanti e ha un primo squillo al 19' con Pellegri, ma Tatarusanu è attento sul suo palo e respinge in corner. Il match è molto ruvido, fisico ed equilibrato, ma al 35' si sblocca improvvisamente a favore dei padroni di casa: punizione pennellata di Lazaro dalla trequarti, difesa del Milan totalmente in bambola e Djidji libero di colpire di testa e indirizzare sul palo lontano, dove Tatarusanu non può arrivare. Per il Milan non c'è neanche il tempo di riordinare le idee che il Toro raddoppia: il gol nasce addirittura da un rinvio di Milinkovic-Savic e porta la firma di Miranchuk, che infila nell'angolino un Tatarusanu questa volta non esente da colpe.

A inizio ripresa un Pioli profondamente insoddisfatto rivoluziona la squadra inserendo Rebic, De Ketelaere e Dest per Leao, Diaz e Kalulu. Il Milan prova a riversarsi in attacco, ma lo fa più con forza e orgoglio che con vera qualità. Con un pizzico di fortuna, però, i rossoneri riescono a rialzare la testa al 67': lungo lancio di Tonali, clamorosa incomprensione Buongiorno-Vanja di cui approfitta Messias, infilando a porta vuota il gol del 2-1. Un gol che scatena la rabbia di Juric (poi espulso da Abisso), infuriato per un fallo dello stesso Messias, a dir la verità piuttosto evidente. Il match si incendia sul piano dell'agonismo, ma i ragazzi di Pioli non riescono a tramutare quella carica in azioni degne di nota e Milinkovic-Savic può dormire sonni tranquilli praticamente fino al triplice fischio.

LE PAGELLE

Djidji 7 - Prestazione solidissima come quella di tutta la difesa granata, che annulla Origi e Leao nel primo tempo e fa lo stesso con De Ketelaere e Rebic nel secondo. Lui ci aggiunge anche il gol che sblocca la partita.

Miranchuk 6,5 - Si accende un po' a tratti, ma quando lo fa dimostra tutte le sue qualità. Suo il gol dell'immediato raddoppio, aiutato da una difesa rossonera rivedibile e da un Tatarusanu un po' impacciato.

Pellegri 6,5 - L'ex della serata disputa una gara estremamente generosa, in cui si muove in profondità con puntualità e precisione, pur impensierendo la difesa avversaria solamente una volta.

Leao 4,5 - Disputa 45' da incubo, divorandosi due occasioni clamorose e apparendo poi nervoso e sfiduciato. Resta in panchina a inizio ripresa.

Gabbia 5 - In ritardo su Djidji in occasione del primo gol, battuto nel contrasto aereo da Pellegri sul secondo. Due leggerezze che pesano tantissimo.

Messias 6 - Parte bene, poi cala come tutta la squadra, strappa la sufficienza solo per il gol che riaccende le speranze, poi risultate vane.

IL TABELLINO

Torino-Milan 2-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Djidji 7, Schuurs 6,5 (31' st Zima 6), Buongiorno 6 (28' st Rodriguez 6); Singo 6,5, Lukic 6, Ricci 6,5 (39' st Linetty sv), Lazaro 6,5; Vlasic 6,5, Miranchuk 7 (39' st Adopo sv); Pellegri 6,5 (28' st Karamoh 6).

Allenatore: Juric 6,5

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 5,5; Kalulu 5 (1' st Dest 6), Gabbia 5, Tomori 5,5, Hernandez 5,5; Tonali 6 (25' st Bennacer 6), Pobega 5; Messias 6 (33' st Giroud 6), Diaz 5 (1' st De Ketelaere 5), Leao 4,5 (1' st Rebic 5); Origi 5,5.

Allenatore: Pioli 5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 35' Djidji (T), 37' Miranchuk (T), 22' st Messias (M)

Ammoniti: Schuurs (T), Buongiorno (T), Kalulu (M), Pellegri (T), Pobega (M), Linetty (T), Lukic (T)

LE STATISTICHE

• Il Milan ha perso in trasferta dopo 17 partite esterne di campionato in cui era rimasto imbattuto, grazie a 12 vittorie e cinque pareggi, interrompendo la striscia aperta più lunga dei maggiori cinque campionati europei.

• Dopo essere rimasto a secco nelle prime cinque partite di questo campionato, Junior Messias ha partecipato a tre reti nelle ultime quattro gare di Serie A.

• Il Torino oggi ha segnato tanti gol nel primo tempo quanti quelli realizzati nelle precedenti sette partite casalinghe intere in Serie A.

• Il gol di Djidji è stato il primo realizzato su sviluppo di calcio piazzato dal Torino in questo campionato.

• Aleksey Miranchuk, dopo l'assist contro l'Udinese, ha preso parte ad un gol per due presenze consecutive per la seconda volta in Serie A (dopo i due gol consecutivi tra aprile e maggio 2021, con l'Atalanta).

• Koffi Djidji è tornato a segnare in Serie A per la prima volta dal 10 aprile 2021, con la maglia del Crotone.

• Il gol di Koffi Djidji ha interrotto una striscia di 499 minuti consecutivi in cui il Torino non aveva trovato il gol contro il Milan in Serie A.

• Valentino Lazaro ha fornito il suo primo assist in questo campionato.

• Quella di stasera è stata la 50ª presenza in Serie A per Aleksey Miranchuk.

Espulsi: