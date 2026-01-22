Torino in emergenza, anche Simeone è a rischio per Como
Il Torino si avvicina alla complicatissima trasferta di Como con una lunga lista di indisponibili. E, soprattutto, è in ansia per le condizioni di Giovanni Simeone: il Cholito continua ad allenarsi a parte dopo la contusione ricevuta durante la gara di Coppa Italia di martedì scorso contro la Roma, sarà decisivo l'allenamento durante la rifinitura della vigilia. Così, per affiancare Adams, si scalda Zapata, out nell'ultima gara di campionato per problemi familiari.
A centrocampo la coperta è ancora più corta: mancheranno Aboukhlal, Gineitis e Ilic, poi Asllani e Nkounkou sono fuori dal progetto, di conseguenza le scelte sono obbligate con Casadei, Ilkhan e Vlasic e la coppia Pedersen-Lazaro sulle corsie laterali.
Intanto, il club ha annunciato la cessione del terzo portiere Popa al Cluj: l'operazione è a titolo definitivo, il Toro si è garantito il 50% sulla futura rivendita.