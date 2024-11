Torino, Ilic ancora out: salterà anche il Napoli

Al Filadelfia resta ancora fermo ai box Ilic. Il centrocampista del Toro non ha ancora risolto i guai fisici e sarà costretto al forfait anche domenica nella gara interna contro il Napoli di Conte. Per la mediana, dunque, sono in tre per due maglie, con Vlasic, Linetty e Gineitis che si sfidano per giocare insieme a Ricci. In attacco Njie sta provando a mettere in difficoltà Vanoli, ma il tecnico sembra ancora orientato a confermare il tandem formato da Sanabria e Adams. La difesa avrà la missione di fermare Lukaku: Coco è destinato a occuparsi del gigante belga, come braccetti sono favoriti Walukiewicz e Masina davanti al portiere Milinkovic-Savic.