Torino, denunciati 17 ultras granata: avevano mazze, manganelli e catene

Avevano manganelli telescopici, mazze da baseball e catene ed erano pronti a scontrarsi con i rivali. Diciassette ultras del Torino sono stati identificati e denunciati dal Digos della questura di Torino prima della partita contro la Juventus. Secondo quando si apprende gli ultras volevano raggiungere i tifosi bianconeri che stavano arrivando in corteo allo stadio Olimpico Grande Torino. Corteo che è stato deviato nel suo percorso dalla polizia per evitare contatti. Di questi 17 già sedici erano stati colpiti da diffida ancora in atto per fatti violenti. In precedenza all'arrivo del pullman dei giocatori bianconeri il mezzo è stato colpito da un lancio di oggetti da parte dei tifosi granata e il parabrezza da riportando danni lievi, mentre ad un auto civetta delle forze dell'ordine di scorta ai bianconeri lè stato rotto il vetro posteriore.