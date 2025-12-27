Torino, Baroni: "Fallito il salto: una sconfitta che fa male"

"È una sconfitta che fa male perché abbiamo fallito di nuovo il saltino, ma la prestazione c'è stata: abbiamo fatto 19 tiri di cui 10 in porta, ci serviva più cattiveria negli ultimi metri". Così il tecnico del Torino, Marco Baroni, dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari per 2-1. "Abbiamo subito due gol evitabili, dobbiamo ancora lavorare per togliere queste distrazioni e per capire meglio i momenti delle partite - la sua analisi in conferenza stampa - e siamo stati troppo passivi: continueremo ad allenarci per migliorare, perché il miglioramento sta dentro al lavoro". Tra pochi giorni si aprirà il mercato: "Penso soltanto ai giocatori che ho e ai tanti impegni che ci aspettano, qualsiasi altra cosa mi porterebbe via attenzione" la risposta di Baroni.