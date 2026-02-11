L'annuncio

La Superlega non esiste più: anche il Real Madrid si ritira

Lo rende noto il club spagnolo in un comunicato congiunto con la Uefa

11 Feb 2026 - 16:13
La Superlega potrebbe essere definitivamente giunta alla sua fine. Pochi istanti fa la UEFA e il Real Madrid hanno rilasciato un comunicato congiunto (insieme anche all'EFC) in cui annunciano il raggiungimento di un importante accordo che farebbe decadere il progetto di Florentino Perez

"Dopo mesi di discussioni condotte nell'interesse del calcio europeo, UEFA, European Football Clubs (EFC) e Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di massima per il benessere del calcio europeo, nel rispetto del principio del merito sportivo, ponendo l'accento sulla sostenibilità a lungo termine dei club e sul miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia. Questo accordo di principi servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Superlega europea, una volta che tali principi saranno stati attuati e implementati". 

Solo pochi giorni fa anche gli storici rivali del Barcellona avevano annunciato l'uscita dal progetto voluto dal numero uno dei Blancos nel 2021. Cosa succederà ora? Come riportato dalla Gazzetta, il Real Madrid dirà addio alla causa contro la UEFA per i danni da 4,5 miliardi di euro che gli avrebbe causato negando la Superlega e dovrebbe rientrare così nel calcio europeo. Trattandosi di un accordo tra le parti, bisognerà ora capire quali concessioni saranno garantite dal massimo organo calcistico del Vecchio Continente. 

