La Superlega non esiste più: anche il Real Madrid si ritira

"Dopo mesi di discussioni condotte nell'interesse del calcio europeo, UEFA, European Football Clubs (EFC) e Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di massima per il benessere del calcio europeo, nel rispetto del principio del merito sportivo, ponendo l'accento sulla sostenibilità a lungo termine dei club e sul miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia. Questo accordo di principi servirà anche a risolvere le controversie legali relative alla Superlega europea, una volta che tali principi saranno stati attuati e implementati".