Torino, Baroni cerca il riscatto col Pisa in Coppa Italia

Il Torino di Marco Baroni ha subito l'occasione per riscattarsi dopo lo 0-3 subito contro l'Atalanta, ora i granata si dedicheranno alla Coppa Italia e alla sfida contro il Pisa. Il tecnico sa di non poter sbagliare, anche perché il clima all'interno della tifoseria si sta facendo sempre più pesante. Baroni non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione, ma in attacco sono in risalita le quotazioni di Adams: lo scozzese può dare il cambio a Simeone, mentre Zapata conta di mettere altri minuti nelle gambe durante la ripresa. A centrocampo è previsto il rientro di Casadei dal primo minuto, la difesa è ancora tutta da disegnare: Masina è out e Maripan non è al meglio, c'è anche l'ipotesi di tornare a quattro. Il Toro vuole passare il turno, in palio c'è il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma.