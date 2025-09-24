Coppa Italia: Verona ko ai rigori, Venezia agli ottavi con l'Inter
24 Set 2025 - 21:00
Il Venezia si è qualificata ali ottavi di finale di Coppa Italia battendo ai calci di rigore (5-4) il Verona nel derby veneto. Ad attendere il Venezia agli ottavi ci sarà l'Inter. I tempi regolamentari erano terminati 0-0.
