Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Coppa Italia: Verona ko ai rigori, Venezia agli ottavi con l'Inter

24 Set 2025 - 21:00

Il Venezia si è qualificata ali ottavi di finale di Coppa Italia battendo ai calci di rigore (5-4) il Verona nel derby veneto. Ad attendere il Venezia agli ottavi ci sarà l'Inter. I tempi regolamentari erano terminati 0-0.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

10:47
Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

01:41:33
Como-Sassuolo: partita integrale

Como-Sassuolo: partita integrale

08:10
Zanetti: "Dispiace, ma abbiamo fatto buone cose"

Zanetti: "Dispiace, ma abbiamo fatto buone cose"

05:21
Lella: "Il rigore? Ero tranquillo"

Lella: "Il rigore? Ero tranquillo"

05:11
Stroppa: "Bravi e sempre in controllo del match"

Stroppa: "Bravi e sempre in controllo del match"

01:19
41' | Gol di Jesus Rodriguez (Como-Sassuolo 3-0)

Jesus Rodriguez è scatenato, arriva la doppietta: Como-Sassuolo 3-0

02:05
Verona-Venezia 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

Verona-Venezia 0-0 (4-5 d.c.r.): gli highlights

01:36
25' | Gol di Douvikas (Como-Sassuolo 2-0)

Douvikas si inventa il raddoppio di testa: Como-Sassuolo 2-0

02:07:37
Verona-Venezia: partita integrale

Verona-Venezia: partita integrale

01:14
2' | Gol di Jesus Rodriguez (Como-Sassuolo 1-0)

Jesus Rodriguez subito in gol: Como-Sassuolo 1-0

07:04
Verona-Venezia: la sequenza dei rigori

Verona-Venezia: la sequenza dei rigori

07:12
Plicco: "Contento, nonostante il rosso"

Plicco: "Contento, nonostante il rosso"

02:24
Ludi: "Il rapporto con Fabregas è eccezionale"

Ludi: "Il rapporto con Fabregas è eccezionale"

01:53
Carnevali: "L'obiettivo è metterci in mostra"

Carnevali: "L'obiettivo è metterci in mostra"

01:28
Cuesta finisce la conferenza, si alza, poi si ricorda di Leoni e…

Cuesta finisce la conferenza, si alza, poi si ricorda di Leoni e…

10:47
Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:07
Roma, Koné: "Restiamo umili e lavoriamo, ma con Gasp ci troviamo bene"
23:07
Europa League: la Roma vince a Nizza
23:03
Coppa Italia, il Como travolge il Sassuolo
23:00
Lotito: "Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito"
22:17
Giovani dimessi dai reparti di oncologia si sfidano a calcio