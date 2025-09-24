Samp, Gradinata Sud si ribella: "Via subito la proprietà"

"La vostra permanenza non è più accettabile". È questo il messaggio netto e inequivocabile lanciato dalla tifoseria della Sampdoria all'attuale proprietà del club blucerchiato, dopo l'assemblea pubblica svoltasi martedì 23 settembre all'interno della Gradinata Sud, alla presenza di migliaia di tifosi. Nonostante i risultati sportivi negativi degli ultimi anni, culminati nella storica retrocessione in Serie C, i supporter doriani hanno sottolineato di aver continuato a sostenere la squadra con numeri record di abbonamenti e presenze, rivendicando con orgoglio il blasone e la tradizione del club. Nella lettera, firmata 'La Sud' ,si accusa apertamente la gestione societaria di "incapacità assoluta" e di aver compromesso l'immagine della Sampdoria con scelte tecniche e strategiche ritenute fallimentari. "La tifoseria non chiede più, pretende: andate via e trovate nuovi acquirenti all'altezza", si legge nel testo. Un atto ufficiale di rottura totale che si annuncia irreversibile, "indipendentemente da qualsiasi futuro risultato sportivo".