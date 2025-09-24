Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Liverpool, le scuse di Ekitike dopo l'espulsione: "Stupida e inutile"

24 Set 2025 - 20:18
© Getty Images

© Getty Images

Dopo il gol, l'espulsione, le critiche del suo allenatore, l'attaccante del Liverpool Hugo Ekitike si è scusato con i suoi compagni, riconoscendo che le emozioni lo "hanno travolto". L'attaccante francese, subentrato dalla panchina, con la sua rete allo scadere ha regalato ai Reds la qualificazione al quarto turno di Coppa di Lega. Ma subito dopo la marcatura, propiziata da un assist di Federico Chiesa, per aver festeggiato spogliandosi la maglia, ha ricevuto il secondo giallo, finendo anzitempo negli spogliatoi. Un'espulsione che il suo allenatore, Arne Slot, ha subito definito "stupida e inutile". "Gli ho detto che se segni nella finale di Champions dopo aver scartato tre difensori e aver messo la palla nell'incrocio dei pali, forse posso capire che è tutta una questione di 'me' - le parole dell'allenatore del Liverpool -. Ma io sono all'antica. Se avessi segnato un gol come il suo, sarei andato da Chiesa e gli avrei detto che era tutto merito suo, non mio. È stato inutile e poco intelligente". Parole inequivocabili, che Ekitike ha dimostrato di comprendere e condividere: "Ero così emozionato di aver aiutato la squadra ad ottenere un'altra vittoria che l'emozione ha avuto la meglio. Le mie scuse a tutta la famiglia Reds".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:26
Pio Esposito cerca gol

Pio Esposito cerca gol

10:47
Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

Cuesta: "Bravi a reagire agli errori"

02:07
Parma-Spezia 2-2 (6-5 d.c.r.): gli highlights

Parma-Spezia 2-2 (6-5 d.c.r.): gli highlights

07:59
D'Angelo: "Perdere ai rigori fa male"

D'Angelo: "Perdere ai rigori fa male"

08:10
Parma-Spezia: la sequenza dei rigori

Parma-Spezia: la sequenza dei rigori

01:56:43
Parma-Spezia: partita integrale

Parma-Spezia: partita integrale

01:07
Lapadula trova il pareggio per i liguri, Parma-Spezia 2-2

Lapadula trova il pareggio per i liguri, Parma-Spezia 2-2

01:26
Pestone di Plicco ed espulsione: Parma in 10 uomini al 76'

Pestone di Plicco ed espulsione: Parma in 10 uomini al 76'

01:38
Gilardino: "Vogliamo gli ottavi"

Gilardino: "Vogliamo gli ottavi"

01:02
Altro corner vincente per il Parma, Pellegrino firma il 2-1

Altro corner vincente per il Parma, Pellegrino firma il 2-1

01:30
Aurelio trova il pari a fine primo tempo, Parma 1-1 Spezia

Aurelio trova il pari a fine primo tempo, Parma-Spezia 1-1

01:09
Parma-Spezia

Britschgi beffa Sarr dalla distanza: Parma-Spezia 1-0

01:20
DICH GILARDINO PRE TORINO C. ITALIA DICH EDL

Gilardino: "Ci siamo preparati al meglio, darò spazio a chi finora ha giocato meno"

01:43
Viola, falsa partenza

Viola, falsa partenza

01:37
Tudor idolo bianconero

Tudor idolo bianconero

01:26
Pio Esposito cerca gol

Pio Esposito cerca gol

I più visti di Calcio

30° - Michael Olise (Bayern, Francia)

Pallone d'Oro 2025: la classifica finale

Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025: Yamal e Vitinha sul podio, solo 20° Lautaro Martinez

La sfilata delle star del mondo del calcio: da Ronaldinho a Yamal

Da Matthews a Dembélé, 70 anni di Palloni d'Oro: li ricordi tutti?

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:18
Liverpool, le scuse di Ekitike dopo l'espulsione: "Stupida e inutile"
20:10
Samp, Gradinata Sud si ribella: "Via subito la proprietà"
20:07
Europa League, le formazioni ufficiali di Nizza-Roma: gioca Dovbyk
20:04
Coppa Italia: Verona-Venezia riprende dopo stop di circa 15'
19:49
Coppa Italia, Verona-Venezia sospesa per grandine