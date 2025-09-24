Liverpool, le scuse di Ekitike dopo l'espulsione: "Stupida e inutile"

Dopo il gol, l'espulsione, le critiche del suo allenatore, l'attaccante del Liverpool Hugo Ekitike si è scusato con i suoi compagni, riconoscendo che le emozioni lo "hanno travolto". L'attaccante francese, subentrato dalla panchina, con la sua rete allo scadere ha regalato ai Reds la qualificazione al quarto turno di Coppa di Lega. Ma subito dopo la marcatura, propiziata da un assist di Federico Chiesa, per aver festeggiato spogliandosi la maglia, ha ricevuto il secondo giallo, finendo anzitempo negli spogliatoi. Un'espulsione che il suo allenatore, Arne Slot, ha subito definito "stupida e inutile". "Gli ho detto che se segni nella finale di Champions dopo aver scartato tre difensori e aver messo la palla nell'incrocio dei pali, forse posso capire che è tutta una questione di 'me' - le parole dell'allenatore del Liverpool -. Ma io sono all'antica. Se avessi segnato un gol come il suo, sarei andato da Chiesa e gli avrei detto che era tutto merito suo, non mio. È stato inutile e poco intelligente". Parole inequivocabili, che Ekitike ha dimostrato di comprendere e condividere: "Ero così emozionato di aver aiutato la squadra ad ottenere un'altra vittoria che l'emozione ha avuto la meglio. Le mie scuse a tutta la famiglia Reds".