Calcio

San Siro: domani in Consiglio comunale la delibera sulla vendita

24 Set 2025 - 21:07
Inizia domani in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. L'aula è convocata come sempre per le 16:30 e la discussione arriva dopo che le commissioni si saranno riunite per cinque volte per studiare il documento. Il clima si preannuncia movimentato, con sette consiglieri della maggioranza di centrosinistra che hanno già preannunciato il loro 'no' alla vendita. Almeno altri due sono ancora indecisi e stanno decidendo in queste ore come votare. Per passare la delibera ha bisogno di 25 voti a favore. In tutto tra centrosinistra e centrodestra i consiglieri comunali sono 48, più il sindaco, Giuseppe Sala, che ha detto che sarà in aula per votare a favore. Con lui la maggioranza è quindi di 32 consiglieri ma di questi sette hanno già dichiarato il loro voto contrario. Dall'altra parte si attende di capire cosa farà il centrodestra, se parteciperà o no al voto o si asterrà. Il Consiglio comunale è convocato domani e anche lunedì, a oltranza, visto che la delibera deve essere votata entro il 30 settembre, come hanno richiesto le squadre. 

23:07
Roma, Koné: "Restiamo umili e lavoriamo, ma con Gasp ci troviamo bene"
23:07
Europa League: la Roma vince a Nizza
23:03
Coppa Italia, il Como travolge il Sassuolo
23:00
Lotito: "Messe in giro voci false, il futuro della Lazio è garantito"
22:17
Giovani dimessi dai reparti di oncologia si sfidano a calcio