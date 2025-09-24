Logo SportMediaset
Cuesta finisce la conferenza, si alza, poi si ricorda di Leoni e…

"La cosa più brutta di oggi? L'infortunio di Leoni". Il messaggio dell'allenatore del Parma, che in estate ha allenato il ragazzo del Liverpool, vittima di un terribile infortunio in Carabao Cup con i Reds.

24 Set 2025 - 20:31
01:28 

Gimenez, Nkunku e Pulisic: tris show al Lecce, Milan agli ottavi contro la Lazio