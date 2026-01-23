Torino, Baroni: "A Como è dura. Simeone? Difficile recuperi"

"A Como sarà un esame importante, loro stanno molto bene sotto tutti gli aspetti: dovremo togliere qualcosa al loro palleggio, serve una gara di spessore": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, presenta la trasferta contro la squadra di Fabregas. "Può diventare un top in Europa, è cresciuto molto con la sua società e il suo calcio mi piace molto - i complimenti del granata sul collega spagnolo - e stanno continuando a crescere e migliorare". L'infermeria del Toro è piena: "Non credo che Simeone recuperi, correremmo un rischio troppo alto e non possiamo permettercelo - dice sulle condizioni del Cholito - e Zapata sarà sicuramente della partita. Obrador? È un bel prospetto, ha anche una condizione fisica accettabile e potrebbe giocare uno spezzone a Como".