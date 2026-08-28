Torino, Abate chiede rinforzi: "Ho pochi punti fermi, mi aspetto innesti"

"La verità è che mi aspetto innesti: non abbiamo punti fermi e ci sono troppe variabili, il mercato ancora aperto è una follia, ma tutti i ragazzi si sono allenati con la testa giusta": così il tecnico del Torino, Ignazio Abate, alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. "Casadei ha un affaticamento e va valutato, ho un dubbio di formazione anche in difesa - continua sulle scelte di formazione - ma la squadra mi ha messo in difficoltà perché ha lavorato bene". Il futuro di Njie appare in bilico: "Mi auguro che resti con noi, ha talento e sono molto legato a lui - la risposta dell'allenatore - e ha la testa sul Toro: è a disposizione, vedremo se dall'inizio o a gara in corso".