Como, Fabregas: "In Champions qualunque avversario sarà una sfida per noi"

Cesc Fabregas non aveva preferenze. O almeno così dice, senza volersi dilungare troppo nei commenti. "È un'esperienza che vogliamo vivere per crescere, e qualsiasi avversario per noi rappresenta una sfida di altissimo livello", dice alla vigilia della partita del Como contro il Napoli. "Abbiamo seguito tutti insieme il sorteggio - aggiunge - ed è stata un'esperienza nuova e bellissima, per noi, per i tifosi, per la città. Ma non voglio parlarne troppo, dobbiamo pensare al Napoli che per noi ora è più importante". Solo una battuta, sulla sfida con il Paris Saint Germain. "Dopo che abbiamo fatto allargare il campo, questa invece è l'unica volta in cui lo vorrei più piccolo...'.