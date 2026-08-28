Sarri avvisa l'Atalanta: "Il livello della Conference è cresciuto"

"I playoff hanno dimostrato che questa competizione è cresciuta di livello e ciò ci impone di prestare la massima attenzione. Ci aspetta una trasferta prestigiosa come quella ad Amsterdam con l'Ajax. Incontreremo il Pafos che è una squadra che viene da una buona esperienza in Champions League nella scorsa stagione, oltre ad altre formazioni interessanti, tutte da studiare attentamente perché le insidie sono sempre dietro l'angolo". Così l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri analizzato il percorso che attende i nerazzurri in Europa.