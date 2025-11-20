Topps porta la Champions League a Milan Games Week & Cartoomics

© Ufficio Stampa
Torna anche quest’anno Milan Games Week & Cartoomics, appuntamento irrinunciabile per collezionisti e amanti della cultura pop. Un evento che unisce divertimento, scambio e scoperta, dove Topps – leader nel mercato delle carte collezionabili sportive – sarà ancora una volta protagonista con il suo stand iconico al Padiglione 18, Stand F12. L’universo delle carte da collezione prenderà vita attraverso novità, attività e collezioni imperdibili. I riflettori saranno puntati sulla nuova linea Match Attax 25/26, dedicata alle tre competizioni UEFA 2025/2026 – Champions League, Europa League e Conference League – pensata per tutti gli appassionati di calcio europeo, disponibile in edicola, nei supermercati e nei migliori negozi di giochi. Per i più esigenti, l'area Topps Hobby offrirà una selezione esclusiva, di alto livello, pensata per chi è a caccia di rarità. In cima alla lista, l'ambitissima raccolta Showtime 25/26, un prodotto esclusivo riservato agli eventi più prestigiosi, e la fiera sarà l’ultima occasione per acquistarlo.
Neofiti o esperti, tutti troveranno in Topps un punto di riferimento imprescindibile per vivere appieno l’amore per le carte sportive, grazie anche alla partecipazione speciale del celebre content creator MikeShowSha, protagonista di un esclusivo meet & greet con i fan venerdì 28 novembre, dalle 16.00 alle 18.00, allo stand Topps. Un momento pensato per condividere emozioni, curiosità e divertimento in un’atmosfera all’insegna del gioco e della passione sportiva, dove ogni visitatore potrà sentirsi parte di una community unita dallo stesso entusiasmo.
In questo scenario di entusiasmo e condivisione, tutti gli appassionati potranno scoprire la collezione Match Attax 25/26, simbolo della continua evoluzione del brand e della sua capacità di emozionare. Un concentrato di pura passione calcistica, dove ogni card racconta una storia di talento, gloria e collezionismo d’élite. Tra le varie card in edizione limitata, troviamo le Star Boy, con le nuove promesse del calcio europeo, le Gladiator, un’esclusiva selezione dei giocatori più impavidi, eroi pronti a lottare e le Worldies, che rendono omaggio ai campioni che hanno conquistato il mondo: 12 stelle internazionali che celebrano l’aspetto più spettacolare del calcio. Le Genuine Autograph invece sono l’apice del collezionismo: card con autografi originali dei grandi protagonisti del calcio mondiale, autentici cimeli che portano i fan più vicini che mai ai loro idoli.
E per chi cerca l’adrenalina delle rarità assolute, le Red Hot e Cold Card infiammano la linea con due talenti straordinari: Cole Palmer e Lamine Yamal, quest’ultimo protagonista di una Red Hot Card esplosiva come il suo gioco, che l’ha consacrato campione d’Europa a soli 17 anni. Tornano anche le amatissime Relic Player-Worn Jersey, ognuna delle quali contiene un frammento autentico della maglia indossata in partita da un giocatore: veri pezzi di storia calcistica, un tesoro unico per chi vuole possedere un simbolo tangibile della passione per questo sport. A coronare la collezione, la leggendaria Chrome Lethal Combo – Ronaldinho & Neymar Jr, che unisce due miti del FC Barcelona in una card dal design cromato e finitura premium. La versione base, già rarissima, è superata solo dalla variante autografata doppia, di cui esistono solo 5 copie al mondo: una gemma senza eguali, destinata a entrare nella leggenda di Match Attax.
Tutti coloro che passeranno dall’area Topps potranno trovare anche la nuovissima collezione di figurine UEFA Champions League 2025/26 che racchiude tutte le 36 squadre partecipanti alla competizione e che include anche gli sticker dedicati alla UEFA Women’s Champions League. Un set imponente composto da 574 figurine arricchito dall’introduzione della versione parallela “1 of 1” degli sticker base dei giocatori, una novità assoluta pensata per i collezionisti più appassionati. Tornano le Jersey-relic sticker-card: ben 2.000 esemplari, disponibili esclusivamente negli starter pack. A completare la collezione, gli sticker delle leggende tra cui gli Historic Hat-Trick Heroes e gli immancabili “1st Sticker”, la prima figurina di ciascun giocatore all’interno della raccolta, disponibili anche nella versione chrome parallela numerata.
Per tutta la durata della kermesse milanese, oltre alle consuete emozionanti sbustate, presso lo stand di Topps sarà possibile immortalare il momento con una foto personalizzata grazie a un super photobooth, l’ideale per portare a casa un ricordo indimenticabile da sfoggiare con orgoglio. Immancabile anche il leggendario muro “Take a Card - Leave a Card”, lo spazio perfetto per chi vuole giocare con lo scambio: i visitatori potranno lasciare una carta e riceverne un’altra in cambio, godendosi la sorpresa del momento.