Topps porta la Champions League a Milan Games Week & Cartoomics

Torna anche quest’anno Milan Games Week & Cartoomics, appuntamento irrinunciabile per collezionisti e amanti della cultura pop. Un evento che unisce divertimento, scambio e scoperta, dove Topps – leader nel mercato delle carte collezionabili sportive – sarà ancora una volta protagonista con il suo stand iconico al Padiglione 18, Stand F12. L’universo delle carte da collezione prenderà vita attraverso novità, attività e collezioni imperdibili. I riflettori saranno puntati sulla nuova linea Match Attax 25/26, dedicata alle tre competizioni UEFA 2025/2026 – Champions League, Europa League e Conference League – pensata per tutti gli appassionati di calcio europeo, disponibile in edicola, nei supermercati e nei migliori negozi di giochi. Per i più esigenti, l'area Topps Hobby offrirà una selezione esclusiva, di alto livello, pensata per chi è a caccia di rarità. In cima alla lista, l'ambitissima raccolta Showtime 25/26, un prodotto esclusivo riservato agli eventi più prestigiosi, e la fiera sarà l’ultima occasione per acquistarlo.



Neofiti o esperti, tutti troveranno in Topps un punto di riferimento imprescindibile per vivere appieno l’amore per le carte sportive, grazie anche alla partecipazione speciale del celebre content creator MikeShowSha, protagonista di un esclusivo meet & greet con i fan venerdì 28 novembre, dalle 16.00 alle 18.00, allo stand Topps. Un momento pensato per condividere emozioni, curiosità e divertimento in un’atmosfera all’insegna del gioco e della passione sportiva, dove ogni visitatore potrà sentirsi parte di una community unita dallo stesso entusiasmo.