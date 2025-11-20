Logo SportMediaset

Calcio

Lazio: Rovella arrivato in clinica, oggi l'operazione

20 Nov 2025 - 14:01

Niccolò Rovella è pronto ad operarsi per risolvere in maniera definitiva il problema legato alla pubalgia che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi due mesi. Il calciatore della Lazio, dopo aver optato inizialmente per la terapia conservativa che però non ha dato gli effetti sperati, è arrivato alla clinica Quisinana, a Roma, poco dopo le 13 e sarà sottoposto ad intervento chirurgico nel pomeriggio. Poi, dopo un periodo di risposo assoluto, inizierà il percorso di riatletizzazione con il ritorno a disposizione del tecnico Maurizio Sarri previsto per l'inizio del nuovo anno.

16:39
De Rossi: "Genoa contro Cagliari con aggressività e intensità"
16:38
Nicola su Vardy: "Riesce a dare il suo contributo senza imporsi sugli altri"
16:21
Polemica su nuovo falconiere Lazio: "Vecchi post? Sono cambiato"
Materazzi: "Speriamo vinca la più forte... l'Inter"
15:39
Italia, Materazzi controcorrente: "Stage di due giorni non serve"
15:01
Pisacane: "Col Genoa senza ossessioni e con maturità"