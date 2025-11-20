Lazio: Rovella arrivato in clinica, oggi l'operazione

Niccolò Rovella è pronto ad operarsi per risolvere in maniera definitiva il problema legato alla pubalgia che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi due mesi. Il calciatore della Lazio, dopo aver optato inizialmente per la terapia conservativa che però non ha dato gli effetti sperati, è arrivato alla clinica Quisinana, a Roma, poco dopo le 13 e sarà sottoposto ad intervento chirurgico nel pomeriggio. Poi, dopo un periodo di risposo assoluto, inizierà il percorso di riatletizzazione con il ritorno a disposizione del tecnico Maurizio Sarri previsto per l'inizio del nuovo anno.