Luca Toni fa le carte ai bomber in vista della nuova stagione: "Mi piacerebbe fosse l'anno di Belotti, ha un repertorio completo e la cattiveria che avevano gli attaccanti della mia generazione. Consiglio a Icardi di andare al Napoli, hanno un gioco che fa per lui. Cristiano Ronaldo vincerà la classifica capocannonieri, ci tiene molto mentre Lukaku è bravo ma non bravissimo: deve dimostrare tutto il suo valore. Piatek? Il Milan deve metterlo nelle condizioni di segnare".