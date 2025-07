Toni: "Gattuso uomo giusto in Nazionale, Napoli favorito per campionato"

"Quel 9 luglio 2006 fu una serata magica. E oggi quella vittoria vale ancora di più, dopo aver saltato due Mondiali. Adesso serve ripartire: stiamo vicino agli azzurri e guardiamo ai giovani con fiducia. Con Spalletti si era rotto qualcosa, credo che Gattuso sia l'uomo giusto al momento giusto per riportare entusiasmo nella Nazionale". Così Luca Toni, intervenendo a "Racconti Mondiali" al Valdichiana Village di Foiano della Chiana (Arezzo). Quanto al campionato italiano, si spiega in una nota, Toni ha sottolineato: "Il Napoli sembra avere qualcosa in più, parte favorito". E sulla sua amata Fiorentina: "Pioli è un grande allenatore, lo ha dimostrato ovunque ed è l'uomo giusto per riportare la Viola in alto". Poi, raccontandosi, il bomber ha ricordato: "Sono partito da un paesino della montagna, Serramazzoni, con il sogno di diventare calciatore e ho finito col vincere la Coppa del Mondo. È il bello della vita, può succedere di tutto se ci credi e non molli mai".