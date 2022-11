Tonali: "Sto bene. Fiero di far parte di questa Italia". Il rossonero lascia il ritiro azzurro

Tanto spavento al momento e altrettanta apprensione nei minuti successivi. Alla fine, fortunatamente, la notizia in tarda serata che per Sandro Tonali si è trattato "solo" di una botta. Forte, questo sì, ma nulla di più. Ma quando al 42esimo dell'amichevole dell'Italia a Tirana contro l'Albania il centrocampista rossonero è caduto male dopo uno stacco aereo e un contrasto, sbattendo la testa, il collo e una spalla sul terreno di gioco, si era temuto veramente di peggio. Trasportato fuori dal campo in barella, stordito ma cosciente, Tonali si è poi sottoposto ad accertamenti in una clinica privata di Tirana. Approfondimenti che hanno dato esito negativo. Così, dopo le prime notizie arrivate proprio dal fronte azzurro, è stato lo stesso giocatore a tranquillizzare tutti con un post su instagram: "Sto bene. E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia". Il giocatore lascia il ritiro della Nazionale per fare ritorno a casa.