Tonali idolo Newcastle, il coro è spettacolare: "He eats spaghetti, he drinks Moretti..."

Sandro Tonali è già l'idolo incontrastato dei tifosi del Newcastle. L'ex centrocampista del Milan ha fatto il suo esordio con la sua nuova squadra nell'amichevole di Ibrox Park contro i Glasgow Rangers vinta dai Magpies 2-1. Una prima accolta dall'entusiasmo dei supporter inglesi che gli hanno dedicato un coro diventato virale in rete: "He eats spaghetti, he drinks Moretti, he hates fucking Sunderland" (Beve Moretti, mangia spaghetti, odia il 'fottuto' Sunderland!")