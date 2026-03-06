Milan, Tomori in clima derby: "Cosa avrei fatto se Lookman fosse andato all'Inter"

In attesa del derby numero 246, il clima a Milano si scalda e Fikayo Tomori non nasconde la tensione e l'adrenalina per la sfida contro l'Inter. Intervistato da The Athletic, il centrale del Milan ha analizzato la meticolosità tattica del calcio italiano, definendo la preparazione alla stracittadina come un'esperienza mentale unica. Tra i tanti campioni affrontati, Tomori ha riservato una menzione speciale per Ademola Lookman, descrivendolo come uno degli avversari più ostici da marcare per rapidità e controllo palla. Ma il difensore ha voluto aggiungere un pizzico di pepe in chiave mercato: "Gli ho detto che se fosse andato all'Inter non saremmo più stati amici", ha scherzato il centrale del Milan, ribadendo quanto la rivalità cittadina sia sentita anche fuori dal campo. Poi, sulla sua casa che è vicina alla sede dell'Inter: "Sì, cerco di non guardare da quel lato (ride, ndr)".