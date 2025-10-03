Logo SportMediaset
Tobias Scoglio, figlio di Franco: "Tutti volevano papà, anche il Napoli di Maradona"

03 Ott 2025 - 10:15
A distanza di vent'anni esatti dalla drammatica morte in diretta di Franco Scoglio, il figlio Tobias ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui torna a parlare di quel tragico momento. "Quante volte ho rivisto quelle immagini? Tantissime e all'inizio faceva molto male. Per i primi due/tre anni mi sembrava un film horror, poi con il passare del tempo sono riuscito a farmene una ragione", ha dichiarato il figlio dell'ex allenatore. Scoglio ha poi aggiunto: "Tutti corteggiavano mio padre: non soltanto la Juventus, ma anche il Napoli di Maradona. Poi però Montezemolo sostituì Boniperti e decise di prendere Gigi Maifredi. Mentre Moggi, al Napoli, dopo alcune valutazioni scelse di tenere Bigon. In quella stagione, tra l'altro, Spinelli propose a papà di restare ma rifiutò. L'anno dopo il Genoa andò in Europa con Bagnoli. L'errore più grande della sua carriera: pubblicamente non l'avrebbe mai ammesso, ma in casa sì". 

