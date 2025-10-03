Deschamps: "Nkunku ha giocato poco? La Nazionale a volte aiuta"

Didier Deschamps richiama in Nazionale Christopher Nkunku nonostante il poco spazio concessogli sinora da Massimiliano Allegri nel Milan, ma il commissario tecnico è fiducioso sul futuro: "Nkunku e Camavinga hanno avuto poco tempo di gioco ma sono convinto del loro potenziale: a volte il respiro della nazionale fa bene anche ai club, soprattutto quando arrivano giocatori scontenti. Nkunku non è stato risparmiato dagli infortuni. Ha un potenziale molto interessante, ne sono convinto. Al momento ha trovato poco spazio ma ho fiducia in lui. Ad esempio, quando Giroud era al Chelsea era molto complicato, ma questo non gli ha impedito di essere importante per noi".