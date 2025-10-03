"Peggio di Manchester", "Tira Svilar", "Tririgoria"... i rigori Roma tra ironia e sfottò

"Peggio del 7-1 di Manchester" passando per "ore 7.50 del mattino, Dovbyk avvistato in campo a ripetere il rigore" fino ad arrivare a "il prossimo lo tira Svilar". Tra chi sceglie l'ironia e chi, invece, non riesce proprio a farsene una ragione, sui social a tenere banco tra i tifosi della Roma sono ancora i tre rigori fatti ripetere dall'arbitro contro il Lille, falliti per due volte dall'attaccante ucraino e l'ultima da Soulé, che hanno condannato la squadra di Gasperini alla sconfitta in Europa League. E, come sempre nella Capitale, lo sfottò è dietro l'angolo con i tifosi biancocelesti, sempre via social, a ribattezzare il centro sportivo giallorosso "Tririgoria". Ma nonostante la sconfitta e la delusione c'è comunque chi riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno sottolineando che, con la serata di Europa League, la Roma si è giocata "tutti i jolly rigori sbagliati" della stagione. Una speranza che, in fondo, è la stessa di Gasperini e di tutti i tifosi giallorossi.