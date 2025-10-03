Cremonese, Bianchetti: "Noi come il Leicester? Il nostro scudetto è la salvezza"

La Cremonese è senza dubbio una delle sorprese di questo inizio stagione. La squadra di Davide Nicola, infatti, è ancora imbattuta e al momento si trova al settimo posto in classifica. Matteo Bianchetti, difensore grigiorosso, in un'intervista a Tuttosport ha commentato così il momento: "Fare come il Leicester e vincere il campionato? No, non si può fare: loro hanno compiuto un'impresa irripetibile, mentre il nostro scudetto è la salvezza. Poi tutto quello che verrà, se verrà, sarà bellissimo. Vardy? Il suo arrivo mi ha gasato, sicuramente si farà conoscere ed apprezzare in campo non appena starà bene".