Cremonese, Bianchetti: "Noi come il Leicester? Il nostro scudetto è la salvezza"

03 Ott 2025 - 10:01

La Cremonese è senza dubbio una delle sorprese di questo inizio stagione. La squadra di Davide Nicola, infatti, è ancora imbattuta e al momento si trova al settimo posto in classifica. Matteo Bianchetti, difensore grigiorosso, in un'intervista a Tuttosport ha commentato così il momento: "Fare come il Leicester e vincere il campionato? No, non si può fare: loro hanno compiuto un'impresa irripetibile, mentre il nostro scudetto è la salvezza. Poi tutto quello che verrà, se verrà, sarà bellissimo. Vardy? Il suo arrivo mi ha gasato, sicuramente si farà conoscere ed apprezzare in campo non appena starà bene". 

13:52
Milan, allenamento in gruppo per Tomori
13:30
Lazio-Torino, Baroni: "Dobbiamo fare di più"
13:19
Zaniolo: "Ho sbagliato a sentirmi un po' troppo, ma voglio ripartire dall'Udinese"
13:07
Roma, Dybala torna in gruppo
12:02
Deschamps: "Nkunku ha giocato poco? La Nazionale a volte aiuta"