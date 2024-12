Tifosi Lucchese aggrediti, solidarietà dal sindaco di Pesaro

Dopo l'aggressione ai danni dei tifosi della Lucchese in trasferta per seguire la squadra lo scorso sabato contro la Vis Pesaro, il primo cittadino di Pesaro, Andrea Biancani ha espresso "vicinanza per l'ignobile assalto subito dai tifosi della Lucchese la scorsa settimana". Il primo cittadino pesarese ha scritto anche al sindaco di Lucca, Mario Pardini, sostenendo che quello del 30 novembre è stato "un vergognoso atto di violenza da parte di alcune persone. Un gesto inqualificabile, che Pesaro città europea dello sport non tollera, condanna e si distacca nella maniera più assoluta". Biancani ha chiesto al sindaco di Lucca di "estendere la solidarietà a tutta la città di Lucca, alla società, ai tifosi della Lucchese".