Tifosi a Euro 2020, Vezzali scrive a Gravina: c'è l'ok del Governo

LA DECISIONE

Il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha comunicato la decisione. Gravina: "Splendida notizia"

Il Governo italiano ha appena dato il suo ok con una lettera del sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, per la presenza del pubblico allo stadio Olimpico per l'Europeo di calcio, nella misura richiesta dell'Uefa di "almeno il 25% della capienza". La lettera sarà poi girata dalla Federcalcio all'Uefa. All'Olimpico è prevista la sfida inaugurale di Euro 2020 tra Italia e Turchia.

Nella Pec inviata da Vezzali a Gravina viene tra l'altro confermato che il Governo "rinnova formalmente l'impegno per lo svolgimento dell'evento in Italia, garantendo la predisposizione di ogni misura organizzativa diretta ad assicurare la partecipazione di una quota di spettatori pari ad almeno il 25%" della capienza dello stadio Olimpico.

FIGC, GRAVINA ESULTA: "SPLENDIDA NOTIZIA"

"L'Italia e Roma ci sono!". Esulta cosi' Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, alla notizia, anticipata dall'ANSA, della lettera inviatagli dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Valentina Vezzali, con l'ok ad almeno il 25% di pubblico all'Olimpico per il prossimo Europeo di calcio. "L'ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla UEFA", aggiunge Gravina. "Il messaggio che l'Esecutivo manda al Paese - prosegue il n.1 della Figc - - e' di grande fiducia e di straordinaria visione. L'Italia dimostra di avere coraggio, quell'Italia che lotta contro la pandemia e allo stesso tempo lavora per ripartire in sicurezza secondo un programma e un calendario chiari e definiti". "Desidero ringraziare il presidente Draghi e il suo Governo, il ministro della Salute, Speranza - conclude Gravina - ma soprattutto la sottosegretaria Vezzali che ha subito manifestato il suo pieno sostegno alla realizzazione di questo grande evento e che in pochi giorni ha dimostrato qualita' e determinazione nello sbloccare un dossier tanto importante".

VEZZALI: "11 GIUGNO DATA SIMBOLO DELLA RIPARTENZA"

"Quello di oggi è un risultato che non riguarda solo il calcio, ma tutto lo sport italiano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma è un momento simbolo. E' la luce in fondo al tunnel. L'auspicio è che l'11 giugno possa essere il momento culmine di un percorso di ripartenza di tutto il movimento sportivo". Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, al telefono con l'ANSA, esulta come se avesse vinto l'ennesimo oro olimpico. "Infatti - aggiunge - stiamo lavorando per far ripartire lo sport che è la sesta industria italiana". Parlando del suo incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Personalmente ho assicurato al Capo dello Stato che farò di tutto per far ripartire lo sport e sostenerlo. Mi ha chiesto di essere come in pedana: ho assicurato che utilizzerò fioretto e scelta di tempo, per far vincere lo sport".

MALAGO': "NOTIZIA CHE DA' SPERANZA A TUTTO LO SPORT"

"Una gran bella notizia. Complimenti alla Federcalcio e al presidente Gravina. Bravi il Governo e il sottosegretario Vezzali che con questa decisione danno speranza a tutto lo sport italiano". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta l'ok con una lettera del sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali, al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, per la presenza del pubblico allo stadio Olimpico per l'Europeo di calcio nella misura di "almeno il 25%". "L'Uefa può stare tranquilla - ha aggiunto Malagò - gli Europei a Roma saranno sicuramente un grande successo".