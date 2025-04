È tutto un programma la faccia di Lilian Thuram, inquadrato dalle telecamere dopo il 'gollonzo' del figlio Marcus al Tardini che porta l'Inter sul 2-0. Il francese, su assist di Mkhitaryan dalla destra, 'cicca' clamorosamente il pallone ma per fortuna sua e della squadra nerazzurra riesce a superare in pallonetto il portiere del Parma Suzuki, beffando anche il disperato tentativo di salvataggio di Almqvist. Papà Thuram dissente e scuote la testa per l'errore.