Aggredirono tifoso della Juventus, tre Daspo a ultras Udinese

Il questore di Udine ha emesso tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della squadra friulana in relazione ai fatti avvenuti al termine della partita Udinese-Juventus del 14 marzo scorso. I provvedimenti, notificati dalla polizia, vietano ai destinatari l'accesso agli impianti sportivi per periodi compresi tra i 3 e i 10 anni. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, un tifoso juventino stava percorrendo con alcuni conoscenti la zona nord dello stadio quando sarebbe stato accerchiato e aggredito da un gruppo di tifosi locali a volto coperto. Gli aggressori lo avrebbero costretto a togliersi la maglietta della Juventus per poi colpirlo ripetutamente, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Le indagini hanno consentito di identificare tre presunti responsabili, tutti noti ultras friulani, denunciati all'autorità giudiziaria per rapina in concorso, lesioni personali e possesso di strumenti atti a offendere in ambito sportivo.