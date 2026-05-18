Aggredirono tifoso della Juventus, tre Daspo a ultras Udinese

18 Mag 2026 - 14:06

Il questore di Udine ha emesso tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della squadra friulana in relazione ai fatti avvenuti al termine della partita Udinese-Juventus del 14 marzo scorso. I provvedimenti, notificati dalla polizia, vietano ai destinatari l'accesso agli impianti sportivi per periodi compresi tra i 3 e i 10 anni. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, un tifoso juventino stava percorrendo con alcuni conoscenti la zona nord dello stadio quando sarebbe stato accerchiato e aggredito da un gruppo di tifosi locali a volto coperto. Gli aggressori lo avrebbero costretto a togliersi la maglietta della Juventus per poi colpirlo ripetutamente, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Le indagini hanno consentito di identificare tre presunti responsabili, tutti noti ultras friulani, denunciati all'autorità giudiziaria per rapina in concorso, lesioni personali e possesso di strumenti atti a offendere in ambito sportivo.

Ultimi video

03:33
Calhanoglu: "Amo l'Inter, festa bellissima"

Calhanoglu: "Amo l'Inter, festa bellissima"

02:23
Tutta colpa di Spalletti?

Tutta colpa di Spalletti?

00:26
Maldera ct dell'Ucraina

Maldera ct dell'Ucraina

03:06
Premiazione a San Siro

Premiazione a San Siro

01:13
Pisa-Napoli 0-3: gli highlights

Pisa-Napoli 0-3: gli highlights

01:14
Udinese-Cremonese 0-1: gli highlights

Udinese-Cremonese 0-1: gli highlights

01:05
Cagliari-Torino 2-1: gli highlights

Cagliari-Torino 2-1: gli highlights

01:18
Genoa-Milan 1-2: gli highlights

Genoa-Milan 1-2: gli highlights

01:15
Juventus-Fiorentina 0-2: gli highlights

Juventus-Fiorentina 0-2: gli highlights

01:09
Roma-Lazio 2-0: gli highlights

Roma-Lazio 2-0: gli highlights

01:15
Inter-Verona 1-1: gli highlights

Inter-Verona 1-1: gli highlights

01:06
Como-Parma 1-0: gli highlights

Como-Parma 1-0: gli highlights

01:08
Atalanta-Bologna 0-1: gli highlights

Atalanta-Bologna 0-1: gli highlights

07:01
ITW LOTITO 17/5 DICH

Lotito a tutto campo: da Sinner... a Sarri

00:31
MCH THURAM STRISCIONE VS MILAN FESTA INTER 17/05 MCH

Thuram, striscione contro il Milan: "I derby vinti mettili…"

03:33
Calhanoglu: "Amo l'Inter, festa bellissima"

Calhanoglu: "Amo l'Inter, festa bellissima"

I più visti di Calcio

MCH THURAM STRISCIONE VS MILAN FESTA INTER 17/05 MCH

Thuram, striscione contro il Milan: "I derby vinti mettili…"

Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

Milan, Allegri: "Vi racconto la mia fuga. Se resto? L'importante..."

Milan, Allegri: "Vi racconto la mia fuga. Se resto? L'importante..."

DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:53
Bedin: "Investire su giovani conviene anche in ottica Nazionale"
14:24
Barcellona, Fermin Lopez sarà operato: Mondiali lontanissimi
14:06
Aggredirono tifoso della Juventus, tre Daspo a ultras Udinese
13:56
Roma, lesione di secondo grado per Ndicka, salta Verona e Mondiali a rischio
13:22
Thibaut Courtois investe nell'Extremadura, club di terza divisione spagnola