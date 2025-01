Juventus, Thiago Motta non si ferma alla prestazione: "Buona partita per i ragazzi, ma non ci accontentiamo del pareggio"

Le intenzioni dell'allenatore bianconero sono chiare: vogliamo vincere sempre. Tuttavia anche stavolta la tattica studiata non è bastata per portare a casa i tre punti: "Lo spirito giusto c'è sempre, questi ragazzi lo hanno dimostrato ancora una volta. È vero che pareggiamo tantissimo, ma non possiamo esser contenti del pareggio perchè lavoriamo tutti i giorni per vincere - ha concluso Thiago Motta -. Vlahovic sta recuperando e speriamo di ritrovarlo già nella prossima partita. Ha ancora un fastidio dietro per cui dobbiamo star attenti a gestirlo per non perderlo più a lungo. Vediamo se riusciremo a recuperarlo in vista della prossima sfida".