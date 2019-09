The Best Fifa Football Awards: Ronaldo sfida Messi e Van Dijk

SERATA DI GALA

Tris di stelle al Teatro Alla Scala di Milano. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Virgil Van Dijk si contenderanno The Best Fifa Football Awards, il premio per il miglior calciatore del mondo assegnato da una giuria composta da commissari tecnici, capitani, giornalisti e tifosi.. Il gigante olandese del Liverpool è il favorito. dopo essere già stato premiato dalla Uefa come miglior giocatore della Champions League e soprattutto potendo vantare il primato di non essere mai stato dribblato per 65 partite consecutive. Il bis di Cristiano Ronaldo

Messi potrebbe però aggiudicarsi un altro trofeo: il Fifa Puskas Award per il gol più bello dell’anno. L'attaccante argentino è in lizza con Juan Fernando Quintero del River Plate e Daniel Zsoai del Debrecen. Il Liverpool potrebbe fare tris di premi: Jurgen Klopp è in pole position su Pep Guardiola e Mauricio Pochettino come allenatore dell’anno, mentre Alisson potrebbe aggiudicarsi il titolo di miglior portiere a discapito del connazionale Ederson (Manchester City) e del tedesco Marc-André ter Stegen (Barcellona).

Grande attesa anche per il Fifa FifPro World XI, votato dagli stessi giocatori per comporre la squadra ideale: l’unico italiano in lizza è il difensore della Juventus Giorgio Chiellini. Verranno poi premiati anche i tifosi più appassionati: in gara ci sono Silvia Grecco, la mamma brasiliana che sugli spalti racconta le partite al figlio cieco; i tifosi dell’Olanda che, durante gli ultimi Mondiali femminili, hanno colorato di arancione le strade francesi; Justo Sanchez, papà uruguaiano che, da fan della squadra rivale di quella tifata dal figlio, dopo la sua morte ha cambiato fede calcistica.