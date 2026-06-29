Terremoto Venezuela, Neymar dona 250mila dollari per le operazioni di soccorso

Neymar si conferma ancora una volta un cuore d'oro. Secondo quanto riportato da El Sumario, la stella brasiliana avrebbe donato 250.000 dollari al Venezuela per sostenere le operazioni di soccorso dopo il terribile terremoto che ha colpito il Paese settimana scorsa.
I fondi saranno utilizzati per fornire assistenza urgente alle vittime, compresa la distribuzione di cibo, acqua potabile, forniture mediche e alloggi temporanei.
In un messaggio di solidarietà con le comunità colpite dal sisma, Neymar ha affermato che le vittime possano ricostruire le proprie vite e tornare alla normalità il prima possibile.