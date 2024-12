Tentato omicidio: altra ordinanza di custodia per Lucci, capo Curva Sud Milan

Per la tentata uccisione di Anghinelli, che venne gravemente ferito a colpi di pistola alla testa in via Cadore, zona Porta Romana a Milano, il 12 aprile di cinque anni fa e si salvò per miracolo, il 17 ottobre era stato già fermato, nelle indagini della Squadra mobile coordinate dai pm Paolo Storari e Leonardo Lesti, Daniele Cataldo, 52 anni, ritenuto il "vice" di Lucci. E già si era saputo che, nell'ambito dei nuovi accertamenti sul 'cold case', il capo ultrà rossonero, 43 anni e detto "la belva", era indagato per il tentato omicidio in qualità di presunto mandante.