Supercoppa Europea, Luis Enrique: "Obiettivi ambiziosi, dobbiamo mostrare il nostro livello"

"Abbiamo poco allenamento, ma tanta voglia di vincere questa partita. Sarà una gara molto difficile ma per noi è un obiettivo che dobbiamo cercare di conquistare. Con noi abbiamo un allenatore speciale, sa trasmettere messaggi umani, di coraggio e di personalità". Queste le parole di Marquinhos, difensore e capitano del Paris Saint-Germain, alla vigilia della Supercoppa Europea contro l'Aston Villa. "Siamo freschi, contenti di essere tornati - dice invece l'allenatore Luis Enrique - domani inizieremo la nostra stagione e cercheremo di farlo bene. Noi ci diamo sempre obiettivi molto ambiziosi, ora lo scenario è diverso perché tutti pensano che noi possiamo vincere ancora la Champions. Noi dobbiamo mostrare qual è il nostro livello per tornare a vincere".