Taylor: "Lazio miglior club d'Europa, mio idolo Lewandowski"

"Sono contento di essere qui, in uno dei club migliori in Italia, tra i più grandi in Europa. Sono contento di essere qui tra i dirigenti, ho vissuto la prima settimana, sono felice del mio approccio qui. Il mio idolo in attacco? Ho detto sempre che è Lewandowski, mi sono ispirato a lui anche per migliorare. Sarei contento di segnare, ma la cosa più importante è arrivare in Europa per la squadra". Così il nuovo centrocampista della Lazio, Kenneth Taylor, nel corso della conferenza stampa di presentazione.