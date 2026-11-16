Taranto, il 23/11 presentazione play-off mondiale Nazionale e Supercoppa donne

Lunedì 23 novembre alle ore 11, presso il Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Taranto, si terrà la conferenza stampa di presentazione del play-off mondiale della Nazionale Femminile e della Supercoppa Women. Lo stadio 'Erasmo Iacovone' si prepara infatti a ospitare un doppio appuntamento: si partirà sabato 5 dicembre alle 21.15 con Italia-Finlandia, gara di ritorno del decisivo spareggio verso la fase finale del torneo iridato, mentre domenica 10 gennaio alle 15 sarà la volta del 'classico' tra Roma e Juventus, pronte a contendersi un trofeo per la decima volta. Alla conferenza interverranno il Ct Andrea Soncin e la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti. Saranno presenti, inoltre, il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il coordinatore del tavolo dello sport del Comune Pierfilippo Marcoleoni e il direttore generale della SS Taranto Calcio Beppe Camicia.