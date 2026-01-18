Logo SportMediaset

Svolta benefica del Fenerbahce: anche tutti i nuovi acquisti dovranno donare l'1% dello stipendio

18 Gen 2026 - 12:46
© Getty Images

© Getty Images

Bellissima iniziativa del Fenerbahce, che ha avviato un progetto di responsabilità sociale sostenibile che mira a dare supporto economico per il futuro dei bambini svantaggiati e contribuire alla loro istruzione. Come confermato anche dalle storie Instagram dell'ex Inter Milan Skriniar, il club turco ha infatti approvato un piano per la donazione dell’1% lordo dello stipendio di ogni calciatore della prima squadra ai bambini in difficoltà. Non solo, perché questa diventerà una politica permanente del club, che non ingaggerà nessun calciatore se si rifiuterà di aderire a tale iniziativa.

