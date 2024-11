SVIZZERA, YAKIN NE CHIAMA DUE PER SOSTITUIRE GLI INFORTUNATI

Murat Yakin dovrà far a meno di ben quattro giocatori in vista delle sfide di Nations League. Il commissario tecnico della Svizzera non avrà a disposizione Manuel Akanji e Denis Zakaria (problema agi adduttori), Dan Ndoye (problema alla gamba) e Pascal Loretz (caviglia) chiamando quindi in loro sostituzione Ulisses Garcia dell'Olympique Marsiglia e David von Ballmoos dello Young Boys.