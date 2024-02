Sven-Goran Eriksson compie 76 anni, il compleanno più difficile

compie 76 anni

L'ex allenatore della Lazio, che gli ha fatto gli auguri via social, lotta contro il tumore al pancreas che ha rivelato un mese fa

Sven-Goran Eriksson compie 76 anni, per l'ex allenatore della Lazio il compleanno più difficile della sua vita, che è stata sconvolta alla notizia del cancro al pancreas contro il quale sta lottando. "Nel migliore dei casi mi resta da vivere un anno o anche di più, nel peggiore anche meno" aveva spiegato a gennaio quando aveva rivelato al mondo la sua condizione.

Raccontando la sua malattia, Eriksson aveva spiegato come ne era venuto a conoscenza: "Sono collassato improvvisamente mentre facevo una corsa di cinque chilometri, dopo un consulto medico ho scoperto di avere avuto in ictus e che avevo già un tumore. Non so da quanto tempo, forse un mese, forse un anno".

Recentemente Le Iene si erano recate in Svezia per consegnargli un video messaggio dI alcuni giocatori della Lazio, e non solo, con cui nel 2000 riuscì a vincere lo scudetto. Mancini, Nesta, Nedved, Vieri sono solo alcuni dei nomi che portano lo stesso messaggio: “Forza Mister non mollare!”.

La Lazio, squadra con la quale ha vinto uno scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane ha voluto fare